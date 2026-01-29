Calciomercato Milan | Goretzka verso la permanenza al Bayern Monaco le ultime

Leon Goretzka non lascerà il Bayern Monaco. Dopo settimane di rumors, sembra che il centrocampista tedesco resterà in Baviera anche questa stagione. Il Milan aveva mostrato interesse, ma le ultime notizie confermano che Goretzka continuerà a indossare la maglia del Bayern. Il suo futuro non cambierà e i rossoneri dovranno cercare altrove.

Negli ultimi tempi il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto, è stato più e più volte accostato al Milan, in cerca di rinforzi sia per il mercato di gennaio che per il prossimo legato alla sessione estiva. Nelle ultime ore, però, sul calciatore si sarebbe fiondato con forza anche l'Atletico Madrid, ma arrivano delle novità. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, il centrocampista dei bavaresi dovrebbe rimanere in Germania fino al termine della stagione, per poi decidere quale e dove sarà il suo futuro. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan non molla Mateta: i rossoneri pronti a soffiare il calciatore al. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

