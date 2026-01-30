Mateta Milan clamoroso colpo di scena nella notte! Accelerata rossonera e trattativa in chiusura ecco cos’è successo

Nella notte il Milan ha fatto un passo deciso per il mercato. La dirigenza rossonera ha accelerato sui dettagli dell’affare Mateta e si avvicina alla chiusura della trattativa. Le cifre sono ormai definite e tutto lascia pensare che l’operazione si concluderà a breve.

