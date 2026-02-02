L’intelligenza artificiale di Google sconvolge il mercato dei videogiochi con nuove modalità di sviluppo e interazione

L’industria dei videogiochi ha vissuto una giornata difficile. Dopo che Google ha lanciato il nuovo sistema di intelligenza artificiale Project Genie, molte aziende del settore hanno visto crollare i loro valori. La diffusione di questa tecnologia ha preso di sorpresa il mercato, che ora si trova a dover affrontare una crisi senza precedenti. Gli sviluppatori e gli investitori sono in attesa di capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

L’industria videoludica ha vissuto un’ora di crisi senza precedenti. Il 2 febbraio 2026, poco dopo la diffusione di Project Genie, un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google, il mercato ha registrato una contrazione massiccia del valore delle aziende del settore. Unity ha perso il 35% del proprio valore azionario in poche ore, mentre Nintendo e CD Projekt hanno subito cali significativi, con perdite che hanno superato i miliardi di dollari in capitalizzazione. Il motore del panico non era un aggiornamento tecnologico di routine, ma un’innovazione che mina alla radice il modello tradizionale di sviluppo dei videogiochi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Akihiro Hino, CEO di Level-5 e noto creatore di serie come Professor Layton e Inazuma Eleven, ha recentemente commentato l’importanza dell’intelligenza artificiale generativa nel settore dei videogiochi.

Google ha annunciato l’introduzione dell’intelligenza artificiale su Gmail, con funzionalità integrate tramite la piattaforma Gemini.

