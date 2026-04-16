Un nuovo modello di smartphone di fascia media è arrivato sul mercato, con un prezzo di vendita di 499 euro. L’offerta include tre mesi di abbonamento a YouTube Premium e Google One, e un buono di 100 euro per la permuta di un dispositivo usato. La proposta mira a competere in un settore molto affollato, offrendo anche alcuni vantaggi legati ai servizi digitali di Google.

Il mercato degli smartphone di fascia media riceve una spinta significativa con l’offerta dedicata al Pixel 10a, proposto a 499 euro con un pacchetto che include tre mesi di YouTube Premium e Google One, oltre a un incentivo di 100 euro per la permuta di un vecchio dispositivo. La proposta mira a risolvere le tipiche lacune tecnologiche della categoria, dove spesso la qualità fotografica o la gestione del software finiscono per sacrificare l’autonomia o il design. L’equilibrio tra intelligenza artificiale e prestazioni quotidiane. Il cuore pulsante del dispositivo è rappresentato dal chip Google Tensor G2, una componente progettata specificamente per potenziare le funzioni basate sull’intelligenza artificiale piuttosto che puntare esclusivamente sulla velocità pura del processore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pixel 10a: l’IA di Google sfida il mercato a soli 499 euro

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Mai a questo prezzo! https://www.dday.it/redazione/56302/pixel-10-128gb-offerta - facebook.com facebook

Comunque, @silvia_salis usa un #iPhone e non un #Pixel. Questo è scandaloso Aspetta .... la #Meloni va in parlamento e lancia la campagna elettorale ed il @pdnetwork & C. cosa fa al posto di incalzare ed inchiodare un governo di totali incapaci sulla g x.com