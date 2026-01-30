Project Genie | l’IA di Google ti permette di creare e giocare in mondi infiniti

Google lancia Project Genie, un’innovazione che permette di creare mondi infiniti con l’intelligenza artificiale. Basta un clic e si può dare vita a ambienti virtuali personalizzati, pronti a essere esplorati o modificati. Si apre così una nuova frontiera per chi vuole divertirsi o lavorare nel digitale, senza limiti di spazio o immaginazione.

Project Genie rappresenta l’ultima frontiera dell’immaginazione artificiale, un salto quantico che trasforma l’utente da spettatore passivo a demiurgo di universi digitali. Se fino a ieri l’intelligenza artificiale generativa ci aveva stupito con testi, immagini e brevi video, oggi Google alza l’asticella promettendo qualcosa che sembra uscito direttamente dalla fantascienza: la capacità di generare mondi giocabili e interattivi dal nulla. A partire da oggi, gli abbonati a Google AI Ultra negli Stati Uniti possono mettere le mani su questo prototipo di ricerca sperimentale, aprendo una finestra su quello che potrebbe essere il futuro del gaming, della progettazione e della narrazione interattiva. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Google ha annunciato il lancio di Project Genie, un nuovo sistema di intelligenza artificiale capace di creare ambienti digitali complessi in pochi secondi.

