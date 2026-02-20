youtube music problema confermato da google con utenti premium che ascoltano annunci a sorpresa

YouTube Music ha riscontrato un problema che interessa gli utenti Premium, causando interruzioni durante l’ascolto. Google ha confermato che alcuni clienti segnalano annunci improvvisi e pause prolungate sui dispositivi Google Home e Nest. In certi casi, vengono riprodotti brani casuali mentre si aspetta la ripresa normale. Molti ascoltatori si sono trovati con pubblicità inattese, anche se hanno sottoscritto un abbonamento senza annunci. La situazione crea disagio tra gli utenti più fedeli della piattaforma.

alcuni utenti iscritti a YouTube Premium hanno segnalato problematiche di riproduzione sui dispositivi Google Home e sull'ecosistema Nest, con inserimenti pubblicitari tra le tracce, pause prolungate e una selezione casuale di brani. in parallelo, continua a emergere la necessità di un ascolto continuous e privo di interruzioni, requisito fondamentale per chi paga l'abbonamento. la società coinvolta ha dichiarato di essere a conoscenza di un malfunzionamento legato a YouTube Music su alcuni dispositivi Google Home e di svolgere un'indagine mirata per individuare le cause e proporre soluzioni.

