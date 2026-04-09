Al Golf Villa Paradiso di Cornate d’Adda si svolge da oggi una tappa dell’Alps Tour, il circuito europeo di golf che rappresenta un punto di partenza per molti professionisti. Alla manifestazione partecipano 132 golfisti provenienti da diversi paesi, con un montepremi totale di 48.000 euro. La competizione si svolge nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 aprile 2026.

Il Golf Villa Paradiso di Cornate d’Adda ospita da oggi, giovedì 09 aprile 2026, una tappa fondamentale dell’Alps Tour, il circuito continentale che funge da trampolino per i futuri campioni del golf. La competizione, che si protrarrà fino a sabato, vede impegnati 132 professionisti in una sfida che mette in gioco un montepremi totale di 48.000 euro, con la prima posizione che porterà a casa 6.900 euro. L’evento non rappresenta solo un momento agonistico, ma un volano per l’indotto locale grazie alla sinergia tra il club e diverse realtà istituzionali e commerciali. Il coinvolgimento diretto di Assolombarda, del Comune di Cornate, del Parco Adda Nord e della Confcommercio, insieme all’Associazione Commercianti Cornate, trasforma il torneo in un evento integrato nel tessuto socio-economico della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alps Tour a Cornate: 132 pro in campo per 48.000 euro in palio

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Simbolotto 17 marzo: ruota Firenze, 5.000 euro in palioL’estrazione del Simbolotto di questa sera, 17 marzo 2026, si svolge alle ore 20.

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Golf internazionale a Cornate: al via il Villa Paradiso Alps OpenOltre 130 professionisti per la tappa italiana dell’Alps Tour: Assolombarda punta sul golf come motore economico e turistico per la Lombardia. mbnews.it

A Cornate d’Adda scatta l’Alps Open, apertura del tour 2026 con oltre 130 professionisti. In Lombardia il golf vale fino a 185 milioni € tra circoli, turismo ed eventi e si rafforza come leva strategica per attrarre investimenti e valorizzare il territorio x.com

Villa Paradiso Alps Open: la Pro-Am al team del francese Hole. Via allo show dell’Alps Tour Nel primo evento stagionale dell’Italian Pro Tour presented by Buccellati i protagonisti dell’Alps Tour si sfidano al Golf Villa Paradiso dal 9 all’11 aprile. Foto Raffaele - facebook.com facebook