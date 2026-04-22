Glicemia | cos’è valori normali e quando preoccuparsi

La glicemia rappresenta il livello di zucchero nel sangue e viene misurata attraverso un semplice prelievo di sangue. I valori considerati normali variano generalmente tra 70 e 99 mgdl a digiuno, mentre oltre questa soglia si può parlare di iperglicemia. La misurazione può essere effettuata in laboratorio o con strumenti portatili a casa. È importante monitorare regolarmente la glicemia, soprattutto in presenza di fattori di rischio o sintomi sospetti.

Guida completa alla glicemia: come si misura, quali sono i valori corretti e cosa fare per tenerla sotto controllo.. Cos’è la glicemia. La glicemia indica la quantità di glucosio presente nel sangue. Il glucosio è uno zucchero fondamentale per l’organismo, perché rappresenta la principale fonte di energia per cellule e tessuti. Il suo livello viene regolato principalmente dall’insulina, un ormone prodotto dal pancreas. Valori normali della glicemia. I valori della glicemia possono variare durante la giornata, ma esistono dei parametri di riferimento: A digiuno: tra 70 e 99 mgdl. Dopo i pasti: fino a 140 mgdl. Valori tra 100 e 125 mgdl: possibile prediabete.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Glicemia a digiuno: valori normali

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