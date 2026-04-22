Gli irrequieti sogni di Burroughs Le radici oniriche della letteratura

Da quotidiano.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

William Burroughs, figura chiave della letteratura del secondo Novecento, è conosciuto come un punto di riferimento per la Beat Generation e oltre. Nato nel 1914 e morto nel 1997, ha lasciato un segno duraturo con le sue opere, che esplorano temi legati ai sogni e alle radici oniriche della scrittura. La sua influenza si estende a diversi autori e movimenti letterari, contribuendo a definire un modo nuovo di concepire la narrativa.

Figura mitica della letteratura di Secondo Novecento, William Burroughs (1914-1997) è stato un punto di riferimento per la Beat Generation e, successivamente, anche per altri scrittori. Ricordiamo, tra le sue opere di narrativa (ma è stato anche pittore e poeta), almeno il famoso romanzo Pasto nudo del 1959. Burroughs fu il creatore del “ cut-up “, tecnica che riprendeva una soluzione dadaista, soprattutto di Tristan Tzara, e si basava su un procedimento ardito, cioè quello di tagliare un testo, mescolandone poi i frammenti e creandone così uno nuovo, aperto, con una struttura interna liberissima e comunque frammentaria. In fondo, l’idea del cut-up non è del tutto assente in un’opera come La mia educazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

gli irrequieti sogni di burroughs le radici oniriche della letteratura
© Quotidiano.net - Gli irrequieti sogni di Burroughs. Le radici oniriche della letteratura

Notizie correlate

Leggi anche: Bergamo celebra gli 80 anni dal primo Consiglio comunale, Carnevali: “Le radici della nostra democrazia”

Leggi anche: Teatro al Bracco: un ritorno alle radici per chi ha lasciato i sogni in sospeso

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Gli irrequieti sogni di Burroughs. Le radici oniriche della letteratura.

burroughs gli irrequieti sogni diGli irrequieti sogni di Burroughs. Le radici oniriche della letteraturaFigura mitica della letteratura di Secondo Novecento, William Burroughs (1914-1997) è stato un punto di riferimento per la Beat Generation e, successivamente, anche per altri scrittori. Ricordiamo, tr ... quotidiano.net

Io, Burroughs vi racconto i miei veri sogniAeroporto. Come una recita scolastica che vuole trasmettere un’atmosfera spettrale. Un banco sulla scena, dietro c’è seduta una donna con i capelli grigi e il volto freddo e cereo da burocrate ... repubblica.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.