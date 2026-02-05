Teatro al Bracco | un ritorno alle radici per chi ha lasciato i sogni in sospeso

Il Teatro Bracco di Napoli ha riaperto le sue porte con un nuovo spettacolo, “Sogno di ritorno”. La rappresentazione si tiene mercoledì 4 febbraio alle 19, portando il pubblico in un viaggio tra passato e presente. Gli attori portano in scena un racconto di riscoperta e rinascita, invitando gli spettatori a riflettere sui sogni lasciati in sospeso. La serata segna un ritorno alle radici per chi ha avuto il coraggio di riprendere in mano i propri desideri.

**Sogno di ritorno. A volte occorre ri-conquistare i propri sogni.** È il titolo del nuovo spettacolo di teatro performativo presentato dal Teatro Bracco di Napoli, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 19.30, in un'edizione speciale dedicata alla serata di San Valentino. L'opera, prodotta da Magic in Progress ETS con il sostegno del Teatro Bracco, è stata ideata da Paolo Calabrò, con la direzione artistica di Carlo Tortora e un contributo creativo di Genni Monfregola. È un racconto emozionante, un'esperienza scenica che unisce parola, musica, danza e illusionismo in un'unica narrazione emotiva, in cui il sogno si trasforma in un ritorno verso l'origine.

