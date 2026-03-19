Mugnano maxi sequestro da 2 milioni nel settore alcolici | sotto chiave anche azienda nel casertano

La Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un sequestro di oltre 2 milioni di euro in due aziende che operano nel settore degli alcolici, con sedi a Mugnano e Pastorano. Le aziende sono riconducibili a un nucleo familiare già condannato in via definitiva per gravi reati economico-finanziari. L'operazione ha coinvolto anche un'azienda nel casertano.

La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro da oltre 2 milioni di euro nei confronti di due aziende operanti nel settore degli alcolici, con sedi a Mugnano e Pastorano, riconducibili a un nucleo familiare già condannato in via definitiva per gravi reati economico-finanziari. Il provvedimento è stato disposto dalla Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Napoli su proposta della Procura partenopea. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno permesso di ricostruire come i componenti del nucleo familiare abbiano continuato a operare nel settore della commercializzazione di alcol e bevande alcoliche anche dopo il fallimento, avvenuto nel 2014, di due società a loro riconducibili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mugnano, maxi sequestro da 2 milioni nel settore alcolici: sotto chiave anche azienda nel casertano Articoli correlati Leggi anche: Scoperta maxi frode fiscale nel settore informatico, sequestro da 32 milioni Maxi sequestro all'imprenditore Iorio, sotto chiave anche 'villone' da 20 vaniC’è anche un villone da 20 vani a Villa di Briano tra i beni sequestrati all’imprenditore Tullio Iorio, 51 anni di San Cipriano d’Aversa, ritenuto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mugnano maxi sequestro da 2 milioni nel... Argomenti discussi: MUGNANO. SPIA Academy da record: pioggia di medaglie agli European Open WDO in Puglia; Mugnano, maxi sequestro da 2 milioni nel settore alcolici: sotto chiave anche azienda nel casertano.