Gli hotel consigliati su Booking potrebbero non essere i migliori | l'Antitrust avvia un'indagine

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’indagine nei confronti del sito di prenotazioni online, sospettando che abbia favorito alcune strutture rispetto ad altre. Secondo le accuse, la piattaforma avrebbe presentato determinati hotel come più convenienti o di qualità superiore rispetto ad altri, influenzando così le scelte dei consumatori. La vicenda riguarda direttamente il funzionamento del sistema di raccomandazioni e i criteri utilizzati per promuovere le strutture ricettive.

Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Booking avrebbe privilegiato alcune strutture presentandole come migliori o più convenienti. Il sospetto che il sito abbia in realtà favorito i partner capaci di garantire maggiori ricavi per la piattaforma.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La partita dell’acciaio tra Piombino e Taranto: cosa c’è dietro l’esposto del Codacons all’AntitrustL'impianto siderurgico di Piombino potrebbe rinascere, dopo oltre dieci anni, dalla collaborazione tra Metinvest e Danieli. Leggi anche: Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Booking.com Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Migliori siti per prenotare hotel (aprile 2026); Ai Canarbin - colline di Lerici; Violazione dei dati su Booking.com: hacker trafugano informazioni sensibili dei clienti e scattano contromisure; Attacco in corso a utenti Booking: prenotazioni rubate e rischio truffe di massa. Gli hotel consigliati su Booking potrebbero non essere i migliori: l’Antitrust apre un’indagineSecondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Booking avrebbe privilegiato alcune strutture presentandole come migliori o più convenienti ... fanpage.it Indagine su Booking.com: rischi di pagare di più senza accorgertene - facebook.com facebook L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Booking.com, Booking.com International e Booking.com (Italia) per pratiche commerciali scorrette #ANSA x.com