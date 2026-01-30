La partita dell'acciaio tra Piombino e Taranto | cosa c'è dietro l'esposto del Codacons all'Antitrust

Questa mattina si è acceso il dibattito sulla partita dell’acciaio tra Piombino e Taranto. Il Codacons ha presentato un esposto all’Antitrust, chiedendo chiarimenti sulla gestione e le decisioni delle aziende. Nel frattempo, si torna a parlare della possibile rinascita dello stabilimento di Piombino, che potrebbe ripartire dopo più di dieci anni grazie a una collaborazione tra Metinvest e Danieli. La situazione resta aperta e ancora tutta da seguire.

L'impianto siderurgico di Piombino potrebbe rinascere, dopo oltre dieci anni, dalla collaborazione tra Metinvest e Danieli. Ma il presidente di Federacciai, che rappresenta le aziende del settore, ha più volte criticato il progetto dicendo che rischia di ostacolare anche la ripartenza dell'ex Ilva di Taranto. In un esposto, il Codacons sostiene che si tratti di una mossa per scoraggiare la concorrenza.

