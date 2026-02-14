Italia-Africa Meloni | Nostro futuro dipende dal vostro Piano Mattei contributo a vostra agenda

Il nome di Giorgia Meloni è legato alla sua recente dichiarazione sull’importanza dell’Africa per l’Italia e l’Europa. La premier ha spiegato che il Piano Mattei rappresenta un passo concreto per rafforzare i legami e sostenere le economie africane, coinvolgendo direttamente le aziende italiane. Meloni ha sottolineato come le relazioni con il continente africano non siano più una scelta, ma una necessità strategica per il nostro Paese.

(Adnkronos) – "L'Italia e l'Europa non possono pensare al futuro senza prendere l'Africa nella giusta considerazione, perché il nostro futuro dipende dal vostro". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, in qualità di ospite d'onore. "L'Italia intende continuare a essere un ponte privilegiato tra l'Europa e Africa", le parole della premier, che continua: "Ho l'onore di guidare una Nazione che ha nel suo Dna caratteristiche che storicamente la rendono un partner rispettato: la propensione al dialogo, la capacità di discussione, il rispetto per gli altri prima di ogni cosa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che l’Italia e l’Europa devono includere l’Africa nelle loro scelte, perché il nostro avvenire dipende dalla sua crescita e stabilità.

Giorgia Meloni partecipa al vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, in Etiopia, per discutere di energia, agricoltura e innovazione, alla presenza di leader africani e rappresentanti di aziende italiane.

