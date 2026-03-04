Elenchi regionali per il ruolo | FLC CGIL sostiene emendamento per inserire anche docenti del concorso straordinario 2020
Durante la presentazione degli emendamenti al Decreto-Legge 19 febbraio 2026, la FLC CGIL ha proposto di includere anche i docenti del concorso straordinario 2020 negli elenchi regionali per il ruolo. Il testo riguarda le disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e le politiche di coesione. La proposta mira a modificare le attuali norme sugli elenchi regionali dei docenti.
