Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 accesso anche agli idonei del concorso straordinario del 2020 Emendamento approvato

Una nuova disposizione approvata prevede l'inclusione degli idonei del concorso straordinario del 2020 negli elenchi regionali per il ruolo dei docenti nel 2026. La modifica interessa migliaia di insegnanti precari che da tempo sperano in una stabilizzazione della loro posizione lavorativa. La decisione è stata confermata attraverso un emendamento approvato durante una recente sessione legislativa.

Una boccata d'ossigeno per migliaia di docenti precari che da anni attendono una stabilizzazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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