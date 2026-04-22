Gli incontri previsti oggi a Islamabad sono stati annullati dagli ayatollah, portando alla fine dell’accordo di cessate il fuoco. In risposta, l’amministrazione statunitense ha annunciato di aver deciso di prolungare la tregua, ritrattando alcune promesse fatte in precedenza. La sospensione delle trattative ha di fatto interrotto il processo diplomatico tra le parti, lasciando il quadro di tensione tra Stati Uniti e Iran nelle condizioni in cui si trovava prima dell’accordo.

Saltati i negoziati previsti per oggi a Islamabad e con la contemporanea fine dell’accordo di cessate il fuoco, tutti si aspettavano la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Questo perché da giorni Donald Trump era stato molto perentorio nell’affermare che non avrebbe mai concesso un prolungamento della tregua e che, allo scadere del cessate il fuoco, sarebbero piovute “molte bombe”. Eppure le cose non sono andate affatto così. Anzi, dopo che il regime di Mojtaba Khamenei gli ha rifilato un ceffone diplomatico facendo saltare il vertice in Pakistan e affermando che l’Iran non avrebbe preso parte agli incontri, Trump non ha lanciato l’operazione militare promessa ma, incredibilmente, si è rimangiato le sue stesse parole annunciando la decisione di prolungare il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Gli ayatollah fanno saltare il vertice di Islamabad e rifilano un ceffone a Trump, costretto a rimangiarsi tutte le sue promesse e prolungare la tregua

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