Negli ultimi giorni è stato annunciato un cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l'Iran, entrato ufficialmente in vigore. Tuttavia, rimangono molte incognite riguardo alla durata dell’accordo e alla possibilità che venga rispettato nel tempo. I negoziati si svolgono a Islamabad, ma le aspettative di una pace stabile sono poche, considerando le tensioni ancora presenti tra le parti coinvolte.

Due sono le certezze: la prima è che il cessate il fuoco è ufficialmente entrato in vigore. La seconda è che nessuno crede davvero che la tregua possa reggere a lungo. Per il resto Stati Uniti, Israele e Iran non concordano su nulla. E questo fa capire quanto saranno complicati i negoziati che cominceranno venerdì a Islamabad. Il caos sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Per Donald Trump la condizione base per la tregua era la riapertura dello Stretto di Hormuz. Non è però chiaro quanto rimarrà navigabile né se Teheran farà pagare un pedaggio. Il ministero degli Esteri iraniano ha posto condizioni chiare: le navi che vogliono attraversarlo dovranno coordinarsi con le forze armate iraniane e saranno contingentate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tregua Usa-Iran: tutte le incertezze che minano i negoziati di Islamabad

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Il Messaggero. . Una tregua scattata a 90 minuti dalla scadenza dell’ultimatum che teneva il mondo con il fiato sospeso. Ma chi ha vinto e chi ha perso davvero dopo 5 settimane di guerra Ecco alcuni dati. Elena Giovannini #guerra #iran #usa - facebook.com facebook

Accoglie con favore la tregua annunciata tra Usa e Iran e auspica il Libano venga incluso nella tregua nella regione il presidente libanese Joseph Aoun. Aoun, rende noto su X la presidenza libanese, ha insistito sul lavoro del Paese dei Cedri, sugli "sforzi affin x.com