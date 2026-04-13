Durante la festività ortodossa della Pasqua, numerose violazioni del cessate il fuoco hanno causato il deterioramento della tregua tra le parti coinvolte. Le autorità di entrambe le parti hanno rilasciato dichiarazioni che accusano reciprocamente di aver infranto gli accordi, trasformando il periodo di pace in un nuovo fronte di tensioni e scontri. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra le due parti in conflitto.

Le violazioni del cessate il fuoco stabilito per la festività ortodossa della Pasqua hanno trasformato la tregua in un nuovo fronte di accuse reciproche tra Kiev e Mosca. Entro le prime ore di domenica, i numeri riportati dalle parti coinvolte indicano una realtà di scontri continui che hanno vanificato l'intento della pausa temporanea. Secondo i dati forniti dallo Stato Maggiore ucraino, sono state registrate 2.299 violazioni della tregua fino alle ore 7:00 di domenica mattina. Parallelamente, .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua di sangue: migliaia di violazioni fanno saltare la tregua

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