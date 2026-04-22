A un anno dalla scomparsa, molte testate giornalistiche dedicano ampio spazio a ricordi e riflessioni su Papa Francesco, considerato da alcuni come un leader che ha portato cambiamenti all’interno della Chiesa. Tra articoli e commenti, si trovano narrazioni che evidenziano aspetti della sua figura e del suo operato, spesso con un tono che mette in luce la sua influenza sui fedeli e sui sostenitori delle sue posizioni.

A un anno dalla morte, i giornali mainstream affollano le pagine di aneddoti agiografici e prese di posizione che ritraggono il presunto Bergoglio «rivoluzionario». Di quello pro vita e anti gender invece nessuna traccia. Da giorni, a un anno dalla sua morte, 21 aprile 2025, assistiamo alle rievocazioni della figura di papa Francesco. Rievocazioni monocordi e poderose al punto da oscurare, per spazio ed enfasi, il contemporaneo viaggio che Leone XIV, il quale ieri l’ha ricordato a sua volta, sta compiendo in Africa. Si tratta perlopiù di ricostruzioni orientate che stupiscono solo in parte, considerato il carattere divisivo del magistero bergogliano e il dibattito in atto sulla vera eredità del «vescovo di Roma venuto quasi dalla fine del mondo».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli «atei» celebrano il «loro» Papa. Francesco, il santo dei progressisti

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