Don Malgesini santo della porta accanto | gli ultimi la multa il coraggio del no E Papa Francesco lo definì martire

Don Malgesini, sacerdote conosciuto per il suo impegno quotidiano con i senzatetto a Como, fu ucciso sei anni fa da una persona che aveva assistito. Papa Francesco lo ha definito martire. La sua figura è legata anche a episodi come la multa ricevuta per aver aiutato un migrante e al suo atteggiamento di fermezza nel dire no a pratiche ingiuste.

Como – Era il prete degli ultimi in una città di frontiera come Como. Sei anni fa don Roberto Malgesini, il parroco che tutte le mattine distribuiva la colazione ai senzatetto e agli sbandati che bivaccano nel capoluogo, fu ucciso proprio da una delle persone che aveva aiutato. Ieri il Vaticano ha dato il via libera all’iter per aprire il processo di beatificazione. “Un martire della carità”. “Un martire della carità”, l’aveva definito Papa Frances co che aveva più volte utilizzato questa espressione, evidenziando come don Roberto avesse dato la vita nel servizio. Nell’ottobre 2020 Bergoglio volle incontrare privatamente i suoi genitori condividendo il dolore per la perdita del figlio e indicandolo come esempio di prete di strada “che non cerca ribalta ma vive il Vangelo nel concreto”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Don Malgesini santo della porta accanto: gli ultimi, la multa, il coraggio del no. E Papa Francesco lo definì martire Articoli correlati Don Roberto Malgesini, via libera al processo di beatificazione del prete degli ultimi ucciso mentre andava a portare cibo ai poveriComo – Il Vaticano ha dato il via libera all'iter per aprire il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, il sacerdote di Como ucciso a... Don Francesco Cristofaro incontra Papa Leone: “Grazie, Santo Padre”Il sacerdote calabrese Don Francesco Cristofaro ha recentemente condiviso sui propri canali social le immagini del suo incontro con Papa Leone,... Tutti gli aggiornamenti su Don Malgesini Temi più discussi: Don Malgesini, dal Vaticano il via libera all'avvio del processo di beatificazione; Via libera al processo di beatificazione di don Roberto Malgesini; Don Roberto Malgesini, via libera al processo di beatificazione del prete degli ultimi ucciso mentre andava a portare cibo ai poveri; Don Roberto Malgesini, via libera al processo di beatificazione. Don Roberto Malgesini sarà beato: l’annuncio del vescovo di Como dopo l’approvazione del VaticanoDon Roberto Malgesini, sarà beato. La bellissima notizia è stata dato oggi dal vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, nel messaggio di saluto all’arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, ... comozero.it Don Roberto Malgesini, via libera al processo di beatificazione del prete degli ultimi ucciso mentre andava a portare cibo ai poveriL’annuncio del vescovo di Como, Oscar Cantoni. Il religioso valtellinese fu accoltellato a morte davanti a San Rocco il 15 settembre del 2020 da una delle tante persone in grave difficoltà che il parr ... msn.com Sulle orme dei “testimoni di luce”: l’Arcivescovo di Palermo Mons Corrado Lorefice a Como per il ritiro dei giovani nel segno di don Roberto Malgesini e del Beato don Pino Puglisi - 21 e 22 marzo 2026, su invito del Cardinale Oscar Cantoni Vescovo di Como facebook