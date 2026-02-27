Formula 1 ricavi da record nell' ultimo anno E ora vola anche la MotoGP

Liberty Media, che gestisce la Formula 1 e dal 2025 avrà anche il controllo della MotoGP, ha annunciato ricavi record nell’ultimo anno. La società ha visto aumentare i guadagni grazie ai contratti e alle sponsorizzazioni nelle due competizioni. La crescita si riflette anche sul valore complessivo delle manifestazioni e sulle entrate generate dagli eventi. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente dalla società.

Domenica 8 marzo comincerà l’attesissima stagione 2026 del mondiale di F1. Ma il Circus un importante traguardo lo ha già raggiunto: sono infatti ben 3,87 miliardi i ricavi generati lo scorso anno dal gruppo F1, segnando una crescita del 14% rispetto al 2024. È l’ennesimo risultato record per Liberty Media, che dal 2017 detiene le quote di maggioranza della F1 e nel 2025 ha completato anche l’acquisizione della MotoGP. Partendo dalle quattro ruote, nell’anno del suo 75esimo anniversario la Formula Uno ha segnato un incremento dell’utile operativo del 28% su base annua, raggiungendo quota 624 milioni di dollari. Nelle parole del CEO Stefano Domenicali, “siamo di fronte ad una nuova stagione da record. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

