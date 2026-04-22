Gli aiuti alla Caritas Raccolta di Paper fest

La Caritas del centro sociale dell’Annunziata ha concluso la raccolta di aiuti avviata con la campagna ‘Un pasto in più, un letto in più’. Questa iniziativa, partita lo scorso anno durante il ‘Paper Fest-Libri in piazza’ e sostenuta dal quotidiano nazionale, ha permesso di raccogliere beni e risorse destinati alle persone in difficoltà. La raccolta si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo il pubblico presente all’evento.

La Caritas del centro sociale dell’ Annunziata raccoglie i frutti della campagna ‘Un pasto in più, un letto in più’ lanciata lo scorso anno dal ‘Paper Fest-Libri in piazza’, sostenuta dal Fatto Quotidiano. Dal centro sociale fanno sapere che la raccolta fondi si è conclusa ed è cospicua, ma che non si potrà dare gambe al progetto per realizzare un dormitorio per motivi tecnici. In questa prima fase si procederà per il magazzino, che renderà più funzionale la mensa, mentre l’operazione dormitorio è rinviata. I volontari del Centro sociale ringraziano la Fondazione del Fatto Quotidiano che, grazie all’interessamento della presidente Cinzia Monteverdi, ha promosso una raccolta fondi a livello nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli aiuti alla Caritas . Raccolta di Paper fest Notizie correlate Caritas, nuovo pulmino grazie a una raccolta fondiE’ stata una grande festa l’inaugurazione del nuovo pulmino acquistato dalla Caritas Meldolese. Leggi anche: Perugia: 1.500 famiglie senza casa, Caritas lancia raccolta Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Gli aiuti alla Caritas . Raccolta di Paper fest. R.D. Congo: Caritas Internationalis, tagli agli aiuti condannano milioni di persone alla fame e alla malattia. Sostenere gli operatori localiAlla vigilia della Conferenza di alto livello sulla regione dei Grandi Laghi, convocata oggi a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron, Caritas Internationalis lancia un appello urgente per ... agensir.it Polonia: aiuti alla popolazione ucraina. Raccolta fondi nelle diocesi per generatori, stufe, viveri, articoli per igiene personaleDomenica prossima, 15 febbraio, in tutte le diocesi della Polonia dopo ogni celebrazione liturgica verranno raccolti fondi destinati alla popolazione ucraina. L’iniziativa del presidente dei vescovi ... agensir.it