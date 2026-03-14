Perugia | 1.500 famiglie senza casa Caritas lancia raccolta

A Perugia, circa 1.500 famiglie si trovano senza una casa, una situazione che ha portato la Caritas a lanciare una nuova raccolta di aiuti. La crisi abitativa si sta aggravando, coinvolgendo un numero crescente di nuclei familiari che cercano sostegno e soluzioni pratiche per trovare un tetto. La città si sta mobilitando per rispondere a questa emergenza.

Perugia affronta un’onda di crisi abitativa che ha raggiunto i 1.500 nuclei familiari in stato di emergenza. La Caritas diocesana organizza per domenica 15 marzo una giornata di raccolta fondi, mentre l’impegno annuale supera già i due milioni di euro a beneficio di oltre 3.800 famiglie assistite. Don Marco Briziarelli, direttore della struttura caritativa, sottolinea come la difficoltà non sia solo la perdita della casa, ma l’impossibilità di sostenere le spese correnti. I dati indicano che queste situazioni si stanno moltiplicando e saranno confermati nel rapporto sulla povertà previsto per giugno 2026. L’urgenza dell’accoglienza e il peso dei costi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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