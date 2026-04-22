Gli agenti della polizia di frontiera in servizio all' aeroporto dichiarano lo stato di agitazione

Gli agenti della polizia di frontiera in servizio all'aeroporto di Abruzzo hanno annunciato lo stato di agitazione, secondo quanto riportato dalle sigle sindacali Siulp. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il personale che lavora nel settore aeroportuale. La protesta si concentra su questioni legate alle condizioni di lavoro e alle esigenze del personale. La situazione potrebbe influire sulle operazioni di sicurezza e sui controlli di frontiera.

Proclamato lo stato di agitazione degli agenti di polizia di frontiera dell'aeroporto d'Abruzzo dalle sigle sindacali Siulp. Fsp Polizia, Fed. Coisp-Mosap e Silp a seguito della riunione convocata dal direttore della zona di frontiera di Bari, competente per l’aeroporto di Pescara, per una.🔗 Leggi su Ilpescara.it Polizia Aeroportuale Scopre Tentativo di Contrabbando – Momenti Choc in Aeroporto Notizie correlate Pol-Tramvia, potenziato il servizio della Polizia di Stato: più agenti operativi fino a notte“Potenziato il nucleo Pol-tramvia, la sezione specializzata della Polizia di Stato di Firenze, con nuovo personale assegnato esclusivamente alle... Leggi anche: Polizia di frontiera, controllo passeggeri con Ees. Sap: «Carichi massacranti per gli agenti» Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il sindaco alla festa della polizia locale: Voi agenti siate sempre vicini ai cittadini; Over 16 in turno con la Polizia Locale per il progetto On the Road; Dap, concorso per 3350 allievi agenti: online banca dati; Sicurezza, tentata truffa ai danni di anziana signora. Si spaccia per finta agente di Polizia Municipale. Truffa dei falsi agenti della polizia locale di Roma: convincevano gli anziani a uscire di casaLa polizia locale di Roma Capitale ha diffuso un avviso per raccomandare ai cittadini di fare attenzione a una truffa telefonica di falsi agenti, che invitano ... fanpage.it Insulta su TikTok gli agenti della Polizia Locale di Napoli accusandoli di non far nulla: denunciatoQuerelato tiktoker che ha ripreso in video degli agenti di Polizia Locale in strada insultandoli per presunta inoperosità ... fanpage.it GdS - La #Juve accelera per #Alisson: gli agenti sono attesi in Italia x.com Taranto, fugge al controllo e tenta di investire agenti: denunciato Era senza patente e con lo scooter privo di assicurazione - facebook.com facebook