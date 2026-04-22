Gli agenti della polizia di frontiera in servizio all' aeroporto dichiarano lo stato di agitazione

Da ilpescara.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della polizia di frontiera in servizio all'aeroporto di Abruzzo hanno annunciato lo stato di agitazione, secondo quanto riportato dalle sigle sindacali Siulp. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il personale che lavora nel settore aeroportuale. La protesta si concentra su questioni legate alle condizioni di lavoro e alle esigenze del personale. La situazione potrebbe influire sulle operazioni di sicurezza e sui controlli di frontiera.

Proclamato lo stato di agitazione degli agenti di polizia di frontiera dell'aeroporto d'Abruzzo dalle sigle sindacali Siulp. Fsp Polizia, Fed. Coisp-Mosap e Silp a seguito della riunione convocata dal direttore della zona di frontiera di Bari, competente per l’aeroporto di Pescara, per una.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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