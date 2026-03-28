Pol-Tramvia potenziato il servizio della Polizia di Stato | più agenti operativi fino a notte

La Polizia di Stato di Firenze ha rafforzato il servizio della sezione Pol-Tramvia, assegnando nuovo personale dedicato alle attività di controllo alle fermate e a bordo del tram. Il potenziamento riguarda l’incremento degli agenti operativi, che saranno attivi fino a tarda sera per garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici. La misura mira a intensificare i controlli e a migliorare la presenza sul territorio.

“Potenziato il nucleo Pol-tramvia, la sezione specializzata della Polizia di Stato di Firenze, con nuovo personale assegnato esclusivamente alle attività di controllo alle fermate e a bordo del tram”. Lo rende noto la stessa questura cittadina. Venti, tra agenti e ispettori, assegnati allo speciale nucleo che “si aggiungono all’aliquota di personale già operativa sulla tramvia”. Importanti i risultati operativi del nucleo Pol-Tramvia che nel 2025 a Firenze ha effettuato 12.583 controlli, arrestando 5 persone e denunciandone 112 per vari reati. Ampliato anche l’orario di impiego del personale che sarà operativo su tutta la rete della tramvia, fino all’una di notte, ogni giorno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Pol-Tramvia, potenziato il servizio della Polizia di Stato: più agenti operativi fino a notte Articoli correlati Scandicci, sicurezza: istituito il terzo turno della Polizia locale. Servizio potenziato di sera dal 19 febbraioNell’orario serale saranno presenti sul territorio due pattuglie, per un totale di cinque agenti impegnati compreso un ufficiale. Polizia di Stato, giuramento al Caps: 60 nuovi agenti pronti al servizioUna giornata di forte valore simbolico e istituzionale ha segnato venerdì l’ingresso ufficiale nella Polizia di Stato di 2.