Gli Afterhours annunciano un nuovo tour per celebrare i 25 anni dall’uscita dell’album “Quello che non c’è”. La band festeggia anche i quaranta anni di attività, segnando un traguardo importante nella propria carriera. L’evento si svolgerà nel 2027, con date che coinvolgeranno diverse città italiane. La tournée rappresenta l’occasione per rivivere i brani più rappresentativi di quel periodo.

Milano, 22 aprile 2026 – “Nel 2027 saranno 25 anni di “ Quello che non c’è ”. Per la cronaca, saranno anche 40 anni di Afterhours. Sono tanti, quanti ne bastano per dire che sono stati pieni e restano un pezzo di vita. Per questo abbiamo deciso di festeggiarli con un tour a partire da gennaio prossimo”. Con queste parole Manuel Agnelli, 60 anni compiuti da poco, ha annunciato il ritorno in tour degli Afterhours nel 2027 per celebrare i 40 anni dal loro esordio, con il primo 45 giri "My Bit Boy" (1987), e i 25 anni dell'album "Quello che non c'è" (2002), tassello fondamentale della storia della band milanese e della musica italiana. Nel 2005 l’uscita dell’album rivoluzionario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli Afterhours tornano in tour per i 25 anni dell'album "Quello che non c'è"

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