Il cantante festeggia 80 anni il 20 febbraio e si regala un nuovo singolo anteprima dell' album in uscita il 13 marzo Tutto quello che c' è da sapere
Riccardo Cocciante compie 80 anni il 20 febbraio, e per festeggiare ha pubblicato un nuovo singolo,
C ompie 80 anni il 20 febbraio, Riccardo Cocciante, e per l’occasione il cantautore regala ai fan (e a se stesso) un nuovo singolo, Ho vent’anni con te. Si tratta di un’anticipazione del nuovo album dell’artista, atteso per il prossimo 13 marzo. Riccardo Cocciante: lapsus durante i David di Donatello, lascia il palco, poi torna X Leggi anche › Sanremo 2024, tutti i duetti della serata delle Cover. Arrivano Riccardo Cocciante, Gianna Nannini e Donatella Rettore Riccardo Cocciante: Ho vent’anni con te . Ho vent’anni con te, scritta in collaborazione con Luc Plamondon e Pasquale Panella, è uno sguardo sul futuro visto da un punto di arrivo, gli 80 anni.🔗 Leggi su Iodonna.it
