Il gruppo Blue ha pubblicato il 9 gennaio il nuovo album intitolato Reflections, segnando così l’uscita del loro primo lavoro in studio dopo alcuni anni. I membri della band, Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan, sono anche al centro di un tour che li porterà in diverse città italiane nel corso della stagione. La band celebra inoltre i 25 anni di attività musicale.

Lo scorso 9 gennaio è uscito Reflections, il nuovo album dei Blue — Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan. A novembre la band terrà quattro concerti in Italia con il “The 25th Anniversary Tour”, il tour mondiale che celebra il venticinquesimo anniversario della loro carriera musicale. Il nuovo album “Reflections” incarna il senso di una band che fa tesoro di tutte le lezioni – emotive, musicali e sentimentali – apprese in quasi tre decenni di carriera. Quella “vita vissuta” prende forma in 13 splendidi brani, tutti scritti dalla band, che cristallizzano i loro trionfi collettivi e le loro passioni personali, il loro viaggio comune e le sfide individuali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Blue, intervista: il nuovo album Reflections, i 25 anni di carriera e il tour in Italia

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