Gli affari delle mafie nei porti | cosa c' è nell' ultimo report di Libera e perché c' entra anche Trieste

Un nuovo rapporto di Libera evidenzia un aumento dei casi criminali legati alle mafie nei porti italiani, con una presenza che si mantiene stabile negli ultimi quattro anni. Tra le notizie riportate, si segnalano episodi illegali più frequenti e un coinvolgimento crescente degli interessi mafiosi nelle attività portuali. Tra le figure menzionate, compare anche il nome di una ‘ndrina calabrese, collegata a queste attività. Inoltre, viene sottolineato come anche il porto di Trieste sia coinvolto in queste dinamiche.

Incrementi significativi di casi criminali, una continuità negli ultimi quattro anni di episodi illegali, una crescita rilevante nell'esposizione agli interessi delle mafie e il nome di una ‘ndrina calabrese. E’ stato presentato nei giorni scorsi a Genova l'ultimo rapporto di Libera.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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