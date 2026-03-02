Gli attacchi di squalo sono aumentati nell'ultimo anno ma non c'è da allarmarsi | cosa dice il nuovo report

Nel 2025, nel mondo, sono stati registrati 65 attacchi di squalo e 9 persone sono morte in conseguenza di questi incidenti. Un database internazionale, considerato il più completo in materia, ha raccolto i dati relativi a questi episodi. Nonostante l’aumento di casi rispetto agli anni precedenti, gli esperti non ritengono necessario allarmarsi.

Nel 2025, secondo il più importante e completo database sugli attacchi di squalo nel mondo, si sono registrati 65 morsi e 9 decessi. Numeri in aumento, ma vicini alle medie storiche. Gli attacchi restano rari e il rischio per i bagnanti molto basso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: L’AI corre ma a due velocità nel mondo: cosa dice l’ultimo report di Microsoft Conti correnti, costi aumentati del 23% con una spesa media di 100 euro all’anno: l’analisi di BankitaliaSecondo i nuovi dati della Banca d'Italia, la spesa media per la gestione di un conto corrente ha superato i 100 euro annui, spinta soprattutto... BAMBINO ATTACCATO DA UNO SQUALO, FERITE GRAVISSIME ALLE GAMBE: “È IN CONDIZIONI CRITICHE” Tutto quello che riguarda attacchi. Temi più discussi: Francia, surfista morto a Noumea: forse attacco di uno squalo; Nuova Caledonia, surfista ucciso da un attacco di squalo; ? Gli attacchi di squali all’uomo aumentati del 50%: trend in salita; Shark Preyed. Oltre il mito dello squalo assassino. Squali uccisi per garantire la sicurezza delle spiagge dopo un attacco mortale: ambientalisti in rivoltaDopo un attacco mortale di squalo al largo della capitale Numea, la Nuova Caledonia ha ripreso gli abbattimenti per salvaguardare i bagnanti, scatenando ... fanpage.it Nel 2025 ci sono stati 65 morsi accidentali di squali nel mondoIl rischio in generale per la popolazione rimane molto basso. I dati nell’ultimo rapporto dell’International Shark Attack File del Florida Museum ... repubblica.it Dopo gli attacchi di USA e Israele che hanno aperto un nuovo fronte di guerra in Iran, il premier spagnolo Pedro Sánchez è stato tra i leader internazionali che più hanno espresso una posizione ferma, condannando l’azione come unilaterale e pericolosa per l - facebook.com facebook Libia: Saddam Haftar supervisiona le manovre avanzate dopo gli attacchi nel Sud x.com