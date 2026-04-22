Una richiesta di giustizia che parte dal cuore, accompagnata dall'immagine di un ragazzo di 19 anni impressa su felpe e altri oggetti. La famiglia si è riunita per chiedere rispetto per la memoria del loro figlio, ucciso in circostanze ancora da chiarire. La campagna si concentra sull'importanza di ottenere risposte e di fare luce su quanto accaduto.

Le felpe con il suo volto impresso sopra e un‘unica richiesta che parte dal cuore: una giustizia giusta per Adam. C‘era la sua mamma, Carla ma anche tanti amici e parenti, ieri mattina, in tribunale a Modena, in occasione dell‘udienza preliminare nei confronti del 28enne accusato di omicidio stradale per la morte, il 4 agosto del 2024, a Mirandola del 19enne di Poggio Renatico Adam Cattabriga. Quella notte l‘imputato, ad alta velocità e dopo aver bevuto, al volante di una Bmw invase la corsia opposta scontrandosi contro l‘auto condotta dal 19enne, conosciuto barista del Vanilla Cafè di Finale Emilia, a bordo della quale si trovavano anche altri tre amici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Giustizia per mio figlio, ucciso a 19 anni"

Uccise il figlio per difendere la moglie, condannato a 11 anni

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