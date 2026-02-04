Federico Salvagni investito e ucciso a 16 anni il padre | Così vogliamo ricordare mio figlio

Era la notte di Ferragosto quando Federico Salvagni, 16 anni, è stato investito e ucciso lungo la provinciale per San Felice Circeo, a Terracina. Federico stava camminando con il fratello gemello e un amico, quando una vettura lo ha investito e poi è fuggita senza fermarsi. Il padre di Federico ha detto che vogliono ricordare il figlio così, con questa immagine di innocenza e di violenza improvvisa. La polizia ha avviato le indagini per trovare chi ha causato la tragedia.

Era la notte di Ferragosto quando lungo la provinciale per San Felice Circeo, a Terracina, Federico Salvagni è stato investito e ucciso da un’auto, che poi è fuggita, mentre si trovava insieme al fratello gemello e a un amico. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità della provincia di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Federico Salvagni Ciclista 18enne investito da un'auto che poi scappa. Il padre: "Mio figlio, salvo per miracolo" Un giovane ciclista di 18 anni è stato investito da un'auto che poi si è allontanata senza fermarsi, nelle strade di campagna. Federico Brio investito e ucciso a 15 anni a Rignano Flaminio, il dramma dopo una festa della sua squadra di calcio Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Federico Salvagni Argomenti discussi: TERRACINA | Il Sindaco Giannetti riceve il padre di Federico Salvagni: nasce un’iniziativa sulla sicurezza stradale; Terracina, il sindaco Giannetti incontra il padre di Federico Salvagni; Investito e ucciso a Ferragosto, il sindaco riceve il padre di Federico Salvagni; Investito a Ferragosto, il sindaco Giannetti riceve il papà di Federico Salvagni. Federico Salvagni investito e ucciso a 16 anni, il padre: Così vogliamo ricordare mio figlioL’uomo incontra il sindaco di Terracina; insieme si lavora a iniziative in memoria del giovane morto nell’incidente sulla provinciale per San Felice Circeo, e per incentivare la sicurezza stradale: L ... latinatoday.it Federico investito e ucciso da un pirata della strada, il papà dal sindaco di TerracinaMartedì mattina il sindaco di Terracina Francesco Giannetti ha ricevuto presso il Palazzo comunale il papà di Federico Salvagni, il giovane di 16 anni ... h24notizie.com TERRACINA | Il Sindaco Giannetti riceve il padre di Federico Salvagni: nasce un’iniziativa sulla sicurezza stradale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.