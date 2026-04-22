Giustizia Nordio | In settimana incontro Anm per depenalizzazione reati

Il ministro della giustizia ha annunciato un incontro con l’Associazione nazionale magistrati previsto per questa settimana. Tra i temi all’ordine del giorno ci sarà la proposta di depenalizzazione di alcuni reati, sostenuta dall’Anm. L’obiettivo è discutere e cercare un accordo su questa questione, che riguarda le possibili modifiche al sistema penale italiano. Non sono ancora stati forniti dettagli sui tempi o sui contenuti specifici della discussione.

“In settimana riceviamo l’Anm tra le tante cose di cui parleremo, visto che loro giustamente hanno detto che in Italia ci sarebbe bisogno di una forte depenalizzazione, vediamoci e raggiungiamo un punto anche di accordo. Dobbiamo sapere proprio da loro, che hanno lanciato questa iniziativa, quali possono essere le ipotesi di depenalizzazione, perché quando vai a toccare un reato, immancabilmente qualche altro ti dice che quel reato tutela un bene che non può rimanere senza tutela penale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine della presentazione del libro ”Liberale è” di Giuseppe Benedetto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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