Referendum giustizia tensione massima tra Nordio e l’Anm

Il ministro Carlo Nordio ha criticato duramente l’Anm durante un dibattito pubblico, perché l’associazione ha organizzato manifestazioni contro le modifiche alla giustizia, accusandola di ostacolare le riforme.
Referendum Giustizia: Nordio e l’Anm allo Scontro, il Paese in Allerta. Roma, 15 febbraio 2026 – La riforma della giustizia promossa dal governo italiano è al centro di una crescente tensione tra il Ministro Carlo Nordio e l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), culminata in una spaccatura pubblica in vista del referendum costituzionale. La riforma, che mira a velocizzare i processi e riformare il sistema di autogoverno della magistratura, solleva dubbi sulla sua compatibilità con i principi costituzionali e rischia di polarizzare ulteriormente il dibattito pubblico. Le Radici della Disputa: Una Riforma Contestata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il referendum sulla giustizia è previsto per la seconda metà di marzo, anche se la data precisa non è ancora stata stabilita.
Il dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si intensifica con il referendum previsto.
Argomenti discussi: Cui prodest? La riforma della separazione delle carriere: quale destino per la difesa?; Referendum, Gratteri: 'Votano sì imputati e indagati': è polemica; Giustizia, allarme di FdI: Perdere il referendum problema per il governo; Referendum Giustizia, Gratteri: Voteranno Sì imputati e massoneria deviata. Tajani: Offensivo.
