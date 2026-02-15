Referendum giustizia tensione massima tra Nordio e l’Anm

Il ministro Carlo Nordio ha criticato duramente l’Anm durante un dibattito pubblico, perché l’associazione ha organizzato manifestazioni contro le modifiche alla giustizia, accusandola di ostacolare le riforme.

Roma, 15 febbraio 2026 – La riforma della giustizia promossa dal governo italiano è al centro di una crescente tensione tra il Ministro Carlo Nordio e l'Associazione Nazionale Magistrati (Anm), culminata in una spaccatura pubblica in vista del referendum costituzionale. La riforma, che mira a velocizzare i processi e riformare il sistema di autogoverno della magistratura, solleva dubbi sulla sua compatibilità con i principi costituzionali e rischia di polarizzare ulteriormente il dibattito pubblico. Le Radici della Disputa: Una Riforma Contestata.

Il referendum sulla giustizia è previsto per la seconda metà di marzo, anche se la data precisa non è ancora stata stabilita.

Il dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si intensifica con il referendum previsto.

Referendum giustizia, il ministro Nordio riguardo il ruolo del PM che va ridefinito

