Nordio accusa il Csm | Logiche criminali nella giustizia Anm indignata e opposizione chiede chiarimenti

Il ministro Carlo Nordio ha accusato il Csm di essere coinvolto in logiche criminali, portando a un aumento delle tensioni tra le istituzioni. Durante un'intervista, Nordio ha parlato di comportamenti che ricordano il sistema paramafioso e ha citato episodi concreti di interferenze nelle nomine dei magistrati. L’Anm si è detta indignata per le affermazioni del ministro, mentre la maggioranza dell’opposizione chiede chiarimenti ufficiali. La polemica si inserisce in un clima già acceso sulla riforma della giustizia, con alcune voci che chiedono maggiore trasparenza e controlli più severi.

Nordio e il Csm nel Mirino: Accuse di "Sistema Paramafioso" e Tensioni a Monte Mario. Roma, 15 febbraio 2026 – Il dibattito sulla riforma della giustizia si è radicalizzato con le dichiarazioni del ministro Carlo Nordio, che ha descritto il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) come afflitto da dinamiche paragonabili a quelle della criminalità organizzata. Le sue affermazioni hanno scatenato una bufera politica e l'aspra reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati (Anm), in un contesto già teso in vista del referendum costituzionale sulla giustizia previsto per marzo. Le Parole del Ministro e la Reazione dell'Anm.