Giuseppe Rossi ha dichiarato che la vittoria per 4-2 contro la Juventus rappresenta una delle soddisfazioni principali della sua carriera. In un'intervista al Corriere dello Sport, l’attaccante ha anche affrontato temi riguardanti la nazionale italiana, offrendo riflessioni sui momenti più significativi della sua esperienza calcistica. Le sue parole si sono concentrate su momenti chiave e ricordi legati a quelle partite e al percorso con la maglia azzurra.

di Francesco Spagnolo Giuseppe Rossi in una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato anche del famoso 4-2 contro la Juve. Le sue parole. Giuseppe Rossi ha ripercorso la sua carriera nell’intervista al Corriere dello Sport. Le sue parole. MONDIALE SENZA ITALIA – « C’è grande entusiasmo, si parla solo di questo. Io vivo nel New Jersey a dieci minuti dallo stadio della finale, mi sarebbe piaciuto vedere l’Italia». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COSA NON HA FUNZIONATO – « Un dispiacere, ora ci vuole qualcuno che voglia bene al calcio. Senza il rosso con la Bosnia si vinceva e non ci sarebbe stata nessuna discussione ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giuseppe Rossi svela: «Il 4-2 contro la Juve una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera”. Poi parla anche degli azzurri

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