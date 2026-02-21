Isaac del Toro | Questa vittoria è una delle più belle della mia carriera devo sempre credere in me stesso

Isaac del Toro ha conquistato una tappa cruciale della UAE Tour 2026 grazie alla sua capacità di combinare forza e strategia. La vittoria deriva dalla corretta lettura della corsa e dalla collaborazione con i compagni di squadra. Durante la frazione, ha attaccato nel momento giusto, sorprendendo gli avversari e portando a casa il risultato. La sua prestazione dimostra come l’equilibrio tra talento e pianificazione possa fare la differenza in una competizione di alto livello.

Nel contesto della UAE Tour 2026, una tappa decisiva ha messo in evidenza le capacità di sintesi tra potenza, lavoro di squadra e lettura della corsa. Isaac del Toro, atleta messicano di 22 anni, ha sfruttato l'occasione offerta dall'ultima salita di Jebel Hafeet per imporsi davanti a un avversario di rilievo, Antonio Tiberi, chiudendo la giornata con una vittoria che riflette una forma crescente e una gestione tattica accurata. La vittoria arriva dopo una tappa iniziale che aveva visto Del Toro più indietro rispetto al rivale diretto, su cui ha saputo recuperare terreno e rafforzare la posizione nella classifica generale.