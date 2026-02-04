Adrien Rabiot apre la bocca e dice che forse questo è il momento più importante della sua carriera. Per lui, anche l’esperienza alla Juventus è stata positiva, ma questa stagione sembra davvero speciale. Il centrocampista francese si sente in forma e sicuro, pronto a dare ancora di più. La sua testa è concentrata sulla squadra e sui prossimi obiettivi.

Rabiot: «Se è il miglior momento della mia carriera? Anche alla Juve ho fatto bene.». Le parole dell’ex centrocampista bianconero. Protagonista assoluto nel netto successo del Milan a Bologna, Adrien Rabiot si sta confermando l’anima del centrocampo rossonero. Con una prestazione totale, il francese ha messo la firma sul match siglando la rete del definitivo 3-0 e fornendo a Loftus-Cheek l’assist per il vantaggio iniziale. Numeri alla mano, l’ex juventino ha già raggiunto quota 4 gol e 4 assist in stagione, diventando il perno insostituibile della mediana di Allegri. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rabiot ha voluto mantenere i piedi per terra riguardo alle ambizioni scudetto: « L’obiettivo del club è arrivare tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rabiot: «Se è il miglior momento della mia carriera? Anche alla Juve ho fatto bene…»

