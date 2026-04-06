L'ex allenatore di Carlos Alcaraz ha rilasciato un'intervista in cui ha commentato le recenti prestazioni del tennista spagnolo a Melbourne. Ha detto che perdere contro Novak Djokovic è comprensibile, ma ha sottolineato come la condizione fisica del giocatore lo abbia sorpreso positivamente. Nel frattempo, Ferrero ha espresso preoccupazione per Jannik Sinner durante il torneo australiano, lasciando intendere che il giovane italiano potrebbe affrontare delle difficoltà.

I complimenti al primato di tennista più giovane ad aver realizzato il Career Grand Slam e le perplessità sulle condizioni fisiche di Jannik Sinner. Juan Carlos Ferrero, dopo la separazione dal suo pupillo Carlos Alcaraz a metà dicembre, ha cambiato completamente orizzonte diventando il mental coach di Angel Ayora, golfista spagnolo emergente (ha 21 anni), entrato nel circuito pro tre anni fa. Non smette però di seguire il tennis e in un'intervista a Marca ha detto di non avere avuto proposte stimolanti ma di non escludere di tornare ad allenare presto. Intanto spende parole di lode al suo ex pupillo: "Degli Australian Open non ho visto molto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrero: "Sinner a Melbourne mi ha preoccupato. Alcaraz può diventare il più grande di sempre se..."

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Chi ama protegge. Proteggere è la più bella voce del verbo amare. B. Ferrero Pinterest facebook

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