Per la Fiera di San Giorgio del 2026, il luna park si sposterà in una nuova sede temporanea. La decisione riguarda esclusivamente l'edizione di quell'anno, e la modifica riguarda la posizione del settore dello spettacolo viaggiante. La scelta è stata comunicata come un cambio di location provvisorio e limitato al solo evento del prossimo anno.

In occasione della Fiera di San Giorgio, è stata individuata una nuova collocazione provvisoria e temporanea per il solo anno 2026 della componente spettacolo viaggiante, ovvero il luna park. La decisione si è resa necessaria a causa della temporanea indisponibilità dell’area di viale Alfonso I d’Este, interessata da interventi di riqualificazione urbana attualmente in corso. Il luna park sarà, dunque ospitato nell’area compresa tra via Bardellini, via Verga e via Beethoven (area denominata ‘Parco dei Bambini Covo dei Ragazzi’), proposta dagli operatori dello spettacolo viaggiante, per loro idonea dal punto di vista logistico, funzionale, organizzativo e di visibilità, e avallato dal Comune. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Fiera di San Giorgio, il luna park cambia sede: la nuova location e i motivi del trasloco

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