Sky Media ha annunciato la nomina di Giulio Sangiorgio come nuovo responsabile della strategia digitale. Sangiorgio riporterà direttamente alla Managing Director Giusi Violante. La sua figura si inserisce all’interno dell’organizzazione per coordinare le attività legate alla strategia online dell’azienda. La nomina si inserisce in un processo di rafforzamento delle competenze digitali del team.

Sky Media annuncia la nomina di Giulio Sangiorgio a Head of Sky Media Digital Strategy, a diretto riporto della Managing Director Giusi Violante. Con questa nomina, Sky Media rafforza la sua strategia nel digitale e consolida il proprio impegno nell’innovazione del mercato pubblicitario. Sangiorgio sarà responsabile della definizione e dell’esecuzione della strategia digitale di Sky Media, con l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dall’ evoluzione tecnologica e accelerare il percorso di innovazione della concessionaria, rafforzandone così la competitività sul mercato pubblicitario. Con una solida esperienza in ambito consulenziale, maturata in Accenture e Accenture Song, Sangiorgio ha guidato programmi complessi di trasformazione digitale.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giulio Sangiorgio nuovo head of digital strategy di Sky Media

Notizie correlate

Leggi anche: Second US aircraft carrier to head to Middle East amid Iran tensions, US media reports

Leggi anche: Cremonesi nuovo Head of Marketing e Pr di Great Wall Motors Italia

Contenuti di approfondimento

Giulio Sangiorgio nuovo Head of Digital Strategy di Sky MediaSky Media annuncia la nomina di Giulio Sangiorgio a Head of Sky Media Digital Strategy, a diretto riporto della Managing Director Giusi Violante. Sangiorgio, spiega una nota, sarà responsabile della ... engage.it

Giulio Sangiorgio nominato Head of Sky Media Digital StrategySky Media annuncia la nomina di Giulio Sangiorgio a Head of Sky Media Digital Strategy, a diretto riporto della Managing Director Giusi Violante. Con questa nomina, Sky Media rafforza la sua strategia ... msn.com