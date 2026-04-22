Giulia De Lellis torna a parlare della gravidanza poi svela | Tony vorrebbe subito un altro figlio

Giulia De Lellis ha condiviso alcune riflessioni sulla sua gravidanza, spiegando il percorso e le emozioni legate a quel periodo. Successivamente, ha rivelato che il compagno, rapper noto in Italia, desidera già avere un altro figlio. La coppia si trova attualmente in una fase di discussione riguardo al futuro familiare, con il desiderio di allargare la loro famiglia.

Le rivelazioni di Giulia De Lellis sulla gravidanza e sulla relazione con Tony Effe, lui sogna già un altro figlio. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe, da qualche mese sono diventati genitori e questo li ha resi ancora più complici e innamorati. Nei mesi scorsi si è parlato di una loro presunta crisi, le ultime rivelazioni dell’influencer però lasciano chiaramente intendere che tra loro va alla grande. Ospite di Diletta Leotta nel podcast ‘Mamma Dilettante’ riferendosi al compagno ha rivelato: “Dall’inizio alla fine mi è sempre stato vicino durante il parto e dopo. Non mi immagino più una vita senza di lui, un figlio ti lega con un legame viscerale”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Lo chiamavo anche 20 volte al giorno” Giulia De Lellis racconta la gelosia vissuta durante la gravidanza con Tony Effe: https://fanpa.ge/aCWcY - facebook.com facebook

L’imprenditrice racconta il suo rapporto con il compagno (che lei vorrebbe diventasse presto suo marito), molto partecipe nella crescita della figlia: «Le ha dato lui il primo biberon, lui le ha cambiato il primo pannolino, lui ha fatto il primo bagnetto» x.com