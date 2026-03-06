Tony Effe sul matrimonio con Giulia De Lellis | Lei vorrebbe tanto io no poi spiega il motivo

Da fanpage.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tony Effe ha commentato il suo rapporto con Giulia De Lellis, affermando che lei desidera molto il matrimonio mentre lui non è dello stesso parere. Ha spiegato che questa differenza di opinioni rappresenta un argomento di discussione tra loro e ha aggiunto che il loro rapporto sta affrontando questa situazione. La coppia si trova in una fase in cui il tema del matrimonio continua a essere oggetto di confronto.

Tony Effe parla del progetto di un matrimonio con la compagna Giulia De Lellis. Il trapper e l'influencer la pensano in modo del tutto diverso: "È un dibattito che andrà avanti per molto tempo", poi svela come procede il loro rapporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Giulia De Lellis, in crisi con Tony Effe? Lei rompe il silenzio: tutta la verità

Il nuovo anello di diamanti di Giulia De Lellis: Tony Effe le ha regalato “una promessa d’amore” per i 30 anni?In occasione della serata speciale organizzata per festeggiare i suoi 30 anni, Giulia De Lellis ha sfoggiato uno scintillante anello di diamanti...

Tony Effe e Giulia De Lellis in giro con Priscilla

Video Tony Effe e Giulia De Lellis in giro con Priscilla

Tutti gli aggiornamenti su Tony Effe.

Temi più discussi: Tony Effe racconta la vita da papà e parla del matrimonio con Giulia De Lellis: C'è un dibattito; Tony Effe e Giulia De Lellis presto sposi? La rivelazione sul matrimonio: Non mi piace stare al centro dell'attenzione; Sayf sul green carpet con gioielli da 70mila euro, polemica come per Tony Effe; Taylor Mega: Un mio ex mi spaccò un cestino di ferro in testa. Fedez? Spero sia felice con la sua fidanzata.

Tony Effe, il matrimonio con Giulia De Lellis dovrà attendere: Non mi piace fare le festeIl rapper ha elogiato la sua compagna, fondamentale nel suo percorso di crescita negli ultimi due anni ... msn.com

tony effe tony effe sul matrimonio''Lei vorrebbe tanto'': Tony Effe si sbottona sulle nozze con Giulia De Lellis da cui ha avuto Priscilla e svela il suo punto di vista''Lei vorrebbe tanto'': Tony Effe si sbottona sulle nozze con Giulia De Lellis da cui ha avuto Priscilla e svela il suo punto di vista ... gossip.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.