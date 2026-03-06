Tony Effe sul matrimonio con Giulia De Lellis | Lei vorrebbe tanto io no poi spiega il motivo

Tony Effe ha commentato il suo rapporto con Giulia De Lellis, affermando che lei desidera molto il matrimonio mentre lui non è dello stesso parere. Ha spiegato che questa differenza di opinioni rappresenta un argomento di discussione tra loro e ha aggiunto che il loro rapporto sta affrontando questa situazione. La coppia si trova in una fase in cui il tema del matrimonio continua a essere oggetto di confronto.

Tony Effe parla del progetto di un matrimonio con la compagna Giulia De Lellis. Il trapper e l'influencer la pensano in modo del tutto diverso: "È un dibattito che andrà avanti per molto tempo", poi svela come procede il loro rapporto. Tony Effe e Giulia De Lellis in giro con Priscilla «I bambini sono piccoli solo una volta, io sto tutti i giorni insieme a mia figlia». Tony Effe, ospite a Le Iene - Inside, si lascia andare a riflessioni sincere sulla sua nuova vita da papà e sulla relazione con Giulia De Lellis, madre della piccola Priscilla, nata a ottob