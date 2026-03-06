Tony Effe | Giulia De Lellis vorrebbe tanto sposarsi io no I bambini sono piccoli una volta sola sto con mia figlia tutti i giorni

Da vanityfair.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper spiega che Giulia De Lellis desidera molto sposarsi, ma lui non è dello stesso avviso. Ricorda che i bambini sono piccoli una volta sola e che trascorre ogni giorno con sua figlia. Tony Effe parla del suo rapporto con l'influencer e chiarisce le sue posizioni riguardo alle nozze, sottolineando la priorità del tempo dedicato alla famiglia.

Anche per Giulia De Lellis la gravidanza «è stata desiderata e cercata», come aveva puntualizzato lei sui suoi social. «Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due o tre mesi che stavamo insieme potevamo avere un bambino. Io ho preferito aspettare, risolvere alcune situazioni, prendere una casa più grande e poi abbiamo iniziato a provarci». Su Tik Tok l'influencer aveva anche spiegato perché lei e Tony Effe, che fanno coppia dall'estate 2024, hanno scelto di chiamare la loro prima figlia Priscilla: «Volevamo un nome romano, e quando Tony mi ha proposto Priscilla me ne sono innamorata». La maternità è sempre stato il suo sogno, come aveva svelato lei stessa in un'intervista di qualche mese fa: «Costruire una famiglia mia è tra le mie priorità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

tony effe giulia de lellis vorrebbe tanto sposarsi io no i bambini sono piccoli una volta sola sto con mia figlia tutti i giorni
© Vanityfair.it - Tony Effe: «Giulia De Lellis vorrebbe tanto sposarsi, io no. I bambini sono piccoli una volta sola, sto con mia figlia tutti i giorni»

Leggi anche: Tony Effe sul matrimonio con Giulia De Lellis: “Lei vorrebbe tanto, io no”, poi spiega il motivo

Leggi anche: Tony Effe ha picchiato un paparazzo? Il rapper era con Giulia De Lellis e la figlia

Roma: Tony Effe e Giulia De Lellis escono in centro con la figlia Priscilla

Video Roma: Tony Effe e Giulia De Lellis escono in centro con la figlia Priscilla ???

Contenuti e approfondimenti su Tony Effe.

Temi più discussi: Tony Effe racconta la vita da papà e parla del matrimonio con Giulia De Lellis: C'è un dibattito; Tony Effe e Giulia De Lellis presto sposi? La rivelazione sul matrimonio: Non mi piace stare al centro dell'attenzione; Da Achille Lauro a Tony Effe: ecco dove comprano casa i veri Vip della musica; Achille Lauro, Ultimo, Elodie e Tony Effe: dove comprano casa i cantanti di Sanremo (e come investono).

tony effe tony effe giulia de''Lei vorrebbe tanto'': Tony Effe si sbottona sulle nozze con Giulia De Lellis da cui ha avuto Priscilla e svela il suo punto di vista''Lei vorrebbe tanto'': Tony Effe si sbottona sulle nozze con Giulia De Lellis da cui ha avuto Priscilla e svela il suo punto di vista ... gossip.it

tony effe tony effe giulia deTony Effe e Giulia De Lellis: matrimonio in vista? Il rapper rompe il silenzioIl nuovo equilibrio di Giulia De Lellis e Tony Effe: famiglia con la piccola Priscilla, quotidianità e il tema del matrimonio. notizie.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.