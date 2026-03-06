Il rapper spiega che Giulia De Lellis desidera molto sposarsi, ma lui non è dello stesso avviso. Ricorda che i bambini sono piccoli una volta sola e che trascorre ogni giorno con sua figlia. Tony Effe parla del suo rapporto con l'influencer e chiarisce le sue posizioni riguardo alle nozze, sottolineando la priorità del tempo dedicato alla famiglia.

Anche per Giulia De Lellis la gravidanza «è stata desiderata e cercata», come aveva puntualizzato lei sui suoi social. «Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due o tre mesi che stavamo insieme potevamo avere un bambino. Io ho preferito aspettare, risolvere alcune situazioni, prendere una casa più grande e poi abbiamo iniziato a provarci». Su Tik Tok l'influencer aveva anche spiegato perché lei e Tony Effe, che fanno coppia dall'estate 2024, hanno scelto di chiamare la loro prima figlia Priscilla: «Volevamo un nome romano, e quando Tony mi ha proposto Priscilla me ne sono innamorata». La maternità è sempre stato il suo sogno, come aveva svelato lei stessa in un'intervista di qualche mese fa: «Costruire una famiglia mia è tra le mie priorità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tony Effe: «Giulia De Lellis vorrebbe tanto sposarsi, io no. I bambini sono piccoli una volta sola, sto con mia figlia tutti i giorni»

