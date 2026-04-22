Giugliano protesta per i parcheggi disabili | una carrozzina occupa lo stallo in via Palumbo

A Giugliano, in via Aniello Palumbo, una carrozzina si trova in mezzo a uno stallo riservato ai disabili, con un cartello di protesta appoggiato sopra. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e ha suscitato commenti sulla situazione dei parcheggi dedicati alle persone con disabilità. La presenza della carrozzina e del cartello ha reso evidente il malcontento di alcuni cittadini riguardo alla gestione degli spazi riservati.

Una carrozzina posizionata al centro di un parcheggio riservato ai disabili, accompagnata da un cartello di protesta, ha attirato l’attenzione dei passanti in via Aniello Palumbo a Giugliano. Un gesto simbolico ma diretto, che riaccende il dibattito sul rispetto degli stalli dedicati alle persone con disabilità. Sulla carrozzina è stato affisso un cartello con una scritta chiara: “Attenzione, posto riservato al contrassegno n°4955. I trasgressori subiranno: una sanzione amministrativa, una denuncia penale”. Un messaggio forte che denuncia un problema purtroppo diffuso: l’occupazione abusiva dei parcheggi riservati ai disabili da parte di automobilisti senza autorizzazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, protesta per i parcheggi disabili: una carrozzina occupa lo stallo in via Palumbo Notizie correlate A Torino i piccoli "vigili urbani" della scuola Fattori combattono contro chi occupa i parcheggi per i disabiliI piccoli che educano gli adulti, soprattutto quelli che ancora oggi non rispettano le regole quando si parla di parcheggi riservati alle persone con... Giugliano, assalto al bancomat in via Palumbo: esplosione nella notteAncora paura nella notte a Giugliano dove intorno alle ore 3, una banda di malviventi ha fatto esplodere il bancomat della Banca di Credito Popolare... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Calcio, Serie C: Sfuma all'ultimo istante la vittoria del Benevento a Giugliano; Giugliano-Benevento 1-1: Mignani porta avanti la Strega, Volpe la riacciuffa al 102?; Napoli, Centro di Salute Mentale chiuso per formazione del personale: protesta del sindacato Nursing Up; COSTUME. Giugliano riabbraccia la tradizione con Nacchere e tammorra. Manca l’acqua a Licola, rubinetti a secco da tre giorni e residenti in protestaNon si ferma l'emergenza idrica che da venerdì scorso sta mettendo in ginocchio i residenti di via Vicinale Masseria Vecchia a Licola, fascia costiera di Giugliano. Decine di famiglie si ritrovano da ... internapoli.it Francesco Emilio Borrelli. . "Salve tra Giugliano e Parete c'è quesra strada tutta piens di immondizia praticamente bloccata". - facebook.com facebook