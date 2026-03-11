A Torino i piccoli vigili urbani della scuola Fattori combattono contro chi occupa i parcheggi per i disabili

A Torino, alcuni studenti della scuola Fattori si impegnano quotidianamente a far rispettare le regole sui parcheggi per disabili, intervenendo quando trovano veicoli in sosta non autorizzata. Questi giovani

I piccoli che educano gli adulti, soprattutto quelli che ancora oggi non rispettano le regole quando si parla di parcheggi riservati alle persone con disabilità. Continua l'iniziativa dei “piccoli vigili urbani” promossa dalla CPD – Consulta per le persone in difficoltà che, dopo aver fatto tappa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

