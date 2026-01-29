Giugliano assalto al bancomat in via Palumbo | esplosione nella notte

Questa notte a Giugliano, una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat in via Palumbo, nel cuore del centro cittadino. È successo poco prima delle 3, quando i malviventi hanno azionato l’esplosivo, provocando danni e scompiglio tra i residenti. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha riacceso la paura tra i cittadini. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora cercano di capire come sono entrati e cosa hanno portato via.

Ancora paura nella notte a Giugliano dove intorno alle ore 3, una banda di malviventi ha fatto esplodere il bancomat della Banca di Credito Popolare in via Palumbo, nel pieno centro cittadino. Il boato ha svegliato numerosi residenti. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero piazzato dell'esplosivo per far saltare il dispositivo automatico, carico di banconote. Il bottino è ancora da quantificare, ma dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe ingente. Dopo il colpo, la banda ha fatto perdere le proprie tracce. Durante la fuga, i malviventi hanno disseminato chiodi sulla strada, una tecnica utilizzata per impedire l'inseguimento da parte delle forze dell'ordine e bloccare eventuali interventi immediati.

