Giuffredi si espone su Vergara e Di Lorenzo | il retroscena sullo stop del capitano azzurro

L’agente Mario Giuffredi ha parlato dei suoi assistiti Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo durante un’intervista a Canale 8. Ha rivelato alcuni retroscena sui motivi dello stop del capitano azzurro, fornendo dettagli che fino a ora non erano noti. La vicenda rischia di avere ripercussioni sulla squadra, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti ufficiali.

L’agente Mario Giuffredi ha parlato dei suoi assistiti Antonio Vergara e Giovanni Di Lorenzo nel corso del suo intervento su Canale 8. Il procuratore ha sia descritto il bel momento e difeso delle critiche il giovane trequartista, sia aggiornato in merito all’infortunio del capitano azzurro. Giuffredi difende Vergara: “Hanno usato parole troppo forti”. Su Vergara, Giuffredi è partito con delle parole nette sulle polemiche scatenate dal rigore che si è conquistato contro il Genoa: “Hanno usato parole troppo forti contro Vergara, le sue parole nel dopopartita sono state strumentalizzate. Ha avuto un momento di gioia per il rigore, non perché voleva ingannare l’arbitro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Di Lorenzo, difensore del Napoli e capitano dell’Italia, si distingue per la sua costanza e affidabilità in campo.

Il capitano del Napoli, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio durante la partita contro la Fiorentina.