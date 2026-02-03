Il Napoli ha deciso di non cedere Vergara, anche se nelle ultime ore di calciomercato erano arrivate offerte da 20 milioni di euro. La società ha preferito tenere il trequartista di Frattaminore, che sta facendo vedere tutte le sue qualità sul campo. La sua crescita continua e il club sembra puntare forte su di lui per la prossima stagione.

Vergara è la star del momento. Il trequartista di Frattaminore sta rubando la scena con giocate sempre più straordinarie, confermandosi pilastro dell’undici campione d’Italia. Nelle ultime due partite ha fatto esplodere il talento: prima con la magia che ha stregato il Chelsea in Champions League, poi s egnando il gol che ha sbloccato la sfida contro la Fiorentina e servendo l’assist per il raddoppio di Gutierrez. Prestazioni da urlo che hanno acceso i riflettori anche oltre i confini italiani. E lo attesta Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che scrive su X: “Il Napoli ha rifiutato nelle ultime ore un’offerta di 20 milioni di euro da un club estero per Antonio Vergara, considerandolo incedibile”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara, il Napoli ha rifiutate offerte da 20 milioni nelle ultime ore di calciomercato

Approfondimenti su Vergara Napoli

La Juventus ha ricevuto due offerte per Leonardo Gatti, una dalla Serie A e una dalla Premier League.

Il Napoli e il Bologna sono sempre più vicini a uno scambio tra Mazzocchi e Holm.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Mercato NapoliManna Anticipa Tutti! Ha Firmato! Anguissa Buone Notizie

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Conte e l’Italia hanno scoperto Vergara: il talento del Napoli in gol anche contro la Fiorentina; Perché Vergara ha iniziato a giocare solo adesso; Vergara, il gol alla Kvara che ha illuso il Maradona: Napoli-Chelsea 2-3, highlights; Ancora Vergara, Napoli riparte: Fiorentina ko 2-1.

Grava: Vergara ha grande personalità, senza quella non potresti pensare di fare la ‘ruleta’ contro i difensori del ChelseaGrava racconta la scoperta di Vergara, la crescita nel vivaio Napoli, le difficoltà fisiche iniziali e l’importanza della responsabilità. ilnapolista.it

Retroscena Vergara: per il Napoli é incedibile! Rifiutata offerta dall’estero: la cifraNel momento più delicato della stagione, il Napoli si aggrappa al talento e alla personalità di Antonio Vergara. Il trequartista di Frattaminore si è preso la scena ... tuttonapoli.net

Antonio Vergara ha vissuto gli ultimi minuti di Napoli-Fiorentina come un vero tifoso partenopeo Il "Bordocam" di DAZN ha mostrato le reazioni del giocatore azzurro nei minuti finali del match Il classe 2003 prima chiede la fine della partita e poi reagisce c - facebook.com facebook

Antonio Vergara: E quel ancora da cullare: anche Miguel Gutiérrez ne è convinto @fedezille #Vergara #Napoli #DAZN #DAZNBetClub x.com